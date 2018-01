‘Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is, Ik wil het liefst snel duidelijkheid’

Jordy Clasie heeft eerder aangegeven graag terug te keren bij zijn oude club Feyenoord en in gesprek met het Algemeen Dagblad zegt de middenvelder van Club Brugge, die op huurbasis in België speelt, dat hij die hoop nog altijd heeft: "Hoe het er na de zomer uit zal zien? Ik wil het liefst snel duidelijkheid."

"Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is. We zullen zien. En bij Club Brugge voel ik me ook op mijn gemak, al hebben ze geen optie tot koop bedongen", aldus de 26-jarige Clasie, die geen spijt heeft van zijn overstap naar Southampton, waar hij nauwelijks meer aan spelen toekwam. "Ik wilde weg uit Nederland, ik wilde dolgraag in de Premier League spelen."

"Maar ik ben ook eerlijk, ik word blijkbaar niet heel gelukkig van een leven in Engeland. En mijn vrouw ook niet. Ik weet nu dat het gewoon niet voor iedereen is weggelegd om jarenlang in het buitenland te spelen", vervolgt de middenvelder, die eerder al aangaf dat hij Feyenoord polste voor een overstap afgelopen zomer: "Ik heb contact met Feyenoord gehad, maar het was helaas niet wederzijds. Martin van Geel heeft me uitgelegd dat er geen ruimte was op het middenveld, dat het ‘stond’.

Van Bronckhorst reageerde destijds terughoudend op de open sollicitatie van Clasie: "Hij is een Feyenoord-speler in hart en nieren. Wij moeten bekijken of hij volgend jaar past in de balans van het team. Hij komt niet aan spelen toe bij Club Brugge, dat is voor iedere speler geen ideale situatie. We moeten gaan kijken hoe we dat kunnen gaan invullen. Of de situatie daarvoor geschikt is."