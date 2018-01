Feyenoorder beleeft ‘geweldig jaar’: ‘Het is allemaal uitgekomen’

Tyrell Malacia kijkt terug op een ‘geweldig jaar’. De achttienjarige linkerverdediger maakte in de Champions League-wedstrijd tegen Napoli (2-1 winst) zijn debuut in het eerste elftal en kwam vervolgens ook drie keer in actie in de Eredivisie en één keer in de KNVB Beker. Voor Malacia is er met zijn debuut een droom uitgekomen.

“Die handelingssnelheid bij de eerste selectie, ik voelde al snel dat ik dat bij mezelf kon opschroeven. Dan hoop je op een debuut. Dat verwacht je niet, maar het zit wel in je hoofd. En het is allemaal uitgekomen”, aldus het talent in een interview met het Algemeen Dagblad.

Malacia werd geboren in Rotterdam en begon zijn loopbaan bij RVV DHZ. Via Overmaas Rotterdam kwam hij op negenjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en sinds dit seizoen zit hij, mede vanwege het blessureleed bij Ridgeciano Haps en Miquel Nelom, regelmatig bij de A-selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. Malacia heeft bij Feyenoord momenteel een contract tot medio 2019.

“Ik ben als klein jongetje bij Feyenoord terechtgekomen. En ik heb altijd linksback gespeeld. Altijd op de manier waarop ik in december speelde in het eerste elftal. Met veel drive naar voren”, aldus Malacia, die probeert te leren van de grote namen van dit moment: “David Alaba, Patrice Evra. En Benjamin Mendy van Manchester City. Die speelde in De Kuip voor de Champions League toen ik nog met de Onder-19 bezig was met de Youth League. En toen opeens, begin december, stond ik zelf dus in de Champions League.”