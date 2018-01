Ajax gaat contract verlengen met ‘het zilverwerk van de club’

Marc Overmars bevestigt dat Justin Kluivert zijn contract gaat verlengen. Voetbal International meldde vrijdag al dat de onderhandelingen zich ‘in een vergevorderd stadium’ bevinden en er lijkt spoedig witte rook te kunnen worden verwacht.

De directeur spelersbeleid van Ajax zegt in het Algemeen Dagblad dat hij rekening houdt met ten minste nog één inkomende transfer: “Maar dat kan ook met het oog op volgend seizoen zijn, zoals met Hassane Bandé en Perr Schuurs. Ik ben in elk geval blij dat we de contracten van Frenkie de Jong en Donny van de Beek hebben verlengd. Kluivert zal snel volgen. Dat is het zilverwerk van de club.”

De achttienjarige Kluivert geniet belangstelling uit naar verluidt Engeland en Italië, maar lijkt niet van plan te zijn om op die interesse in te gaan. Hij ligt nu nog tot de zomer van 2019 vast in de Johan Cruijff ArenA, maar het is dus de bedoeling dat de international van Jong Oranje nog jaren langer bij Ajax blijft voetballen.

Kluivert speelde voor ASV De Dijk en AFC alvorens hij in 2007 werd opgenomen in de jeugdopleiding van Ajax. Hij tekende in april 2016 zijn eerste profcontract en maakte in januari 2017 zijn debuut in het eerste elftal, in het met 1-3 gewonnen duel met PEC Zwolle. Kluivert maakte tot dusverre acht doelpunten in veertig optredens voor Ajax.