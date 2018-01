Feyenoord heeft ‘intensief contact’ met Van Persie over terugkeer

Feyenoord stelt veel in het werk om Robin van Persie terug naar Rotterdam te halen. De clubleiding heeft 'zeer intensief' contact met Van Persie en diens management, vertelt technisch directeur Martin van Geel. De aanvaller en zijn huidige club Fenerbahçe praten momenteel over de ontbinding van het nog een half jaar doorlopende contract.

Als Van Persie en de Turkse grootmacht eruit komen, dan zou de spits transfervrij kunnen overstappen naar Feyenoord. Feyenoord staat 'al maanden' in contact met de topscorer aller tijden van Oranje, zo bevestigt Van Geel aan RTV Rijnmond. "Die lijn is heel strak. We gaan kijken of dat lukt. Dat zal onder bepaalde voorwaarden moeten kunnen. Dat hij welkom is, een grote speler als Van Persie, dat is zeker."

"Giovanni van Bronckhorst en zijn staf hebben zich daar meerdere malen over uitgesproken. Zo zitten wij er allemaal in bij Feyenoord. Wat ons betreft, in alle geledingen, is hij welkom", maakt Van Geel duidelijk. Vorige week schreef het Algemeen Dagblad dat Van Bronckhorst in Van Persie de nieuwe baas in de kleedkamer ziet. De routinier zou die rol moeten overnemen van Dirk Kuyt; toen de Katwijker nog voor Feyenoord speelde, had Van Bronckhorst nauwelijks meer omkijken naar wat er in de kleedkamer gebeurde.

Van Persie werd afgelopen zomer nog aan zijn contract gehouden bij Fenerbahçe, ondanks de interesse van Feyenoord. De relatie tussen club en speler bekoelde vervolgens eind augustus alsnog, toen de spits werd opgeroepen voor de interland tegen Frankrijk. Volgens Fenerbahçe had Van Persie een schouderblessure en men wilde niet dat de voetballer zich zou melden bij Oranje. Na het oplopen van een knieblessure in Parijs raakte de spits uit de gratie bij coach Aykut Kocaman en de clubleiding.

Feyenoord is de winterstop ingegaan als nummer vijf van de Eredivisie. De regerend landskampioen heeft een teleurstellende eerste seizoenshelft achter de rug, erkent Van Geel. "We zijn niet tevreden, zetten de achtervolging in, gaan jagen. Dat zijn de kernwoorden. Wie weet waar het toe leidt. En de beker, nog twee wedstrijden en we staan weer in de finale in onze eigen Kuip. Dat zijn de uitdagingen."