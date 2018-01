‘Cillessen kreeg de voorkeur boven Zoet, maar waarin is hij dan beter?’

Berry van Aerle ziet Ronald Koeman als ideale opvolger van Dick Advocaat als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-international denkt dat Koeman de juiste persoon is om de komende generatie onder zijn hoede te nemen. In onderstaande video blikt Van Aerle ook terug op het EK 1988 en op de keuzes die de afgelopen maanden werden gemaakt door Advocaat, zoals diens keuze voor Jasper Cillessen in plaats van Jeroen Zoet onder de lat.