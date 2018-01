Xavi taxeert pijnpunten Real-spelers: ‘Madrid speelt niet zo mooi als Barça’

Xavi Hernández speelt al enige tijd niet meer bij Barcelona, maar de middenvelder van Al-Sadd volgt zijn oude ploeg nog op de voet. De clublegende weet dat zijn oude club zestien punten voorstaat op Real Madrid in LaLiga en weet wel hoe dat komt. De Spanjaard zegt dat de filosofie van Barcelona al sinds de tijd van Johan Cruijff geholpen heeft aan de huidige dominantie.

"Barcelona is het laatste examen voor een speler", begint de voormalig middenvelder van de Catalaanse topclub in gesprek met El Pais. "Het is de lastigste club (om te spelen, red.) en is de club die het meest van jou verlangt. Madrid speelt niet zo mooi als Barcelona. Als een verdediger in Santiago Bernabéu de bal in de tribune schiet, is dat prima. Dat is de cultuur. De fans appreciëren dat."

"Maar als je in het Camp Nou de bal de tribune in schiet, is het gemopper en gejoel zo luid… Het is iets negatiefs, al sinds de tijd van Johan Cruijff", aldus de Spanjaard, die met name het spel van de Koninklijke onder José Mourinho niet kon waarderen. "Het Madrid van Mourinho schoot de bal gelijk ver weg om Ángel Di María, Cristiano Ronaldo of Karim Benzema te bedienen. Nu doen ze het met Gareth Bale. Ze willen geen voetbal spelen." Xavi gaat verder door enkele spelers van Real kritisch onder de loep te nemen.

"Casemiro bijvoorbeeld is supersnel, maar hij heeft problemen met alle andere aspecten waar hij niet aan heeft gewerkt. Hij heeft andere eigenschappen (dan ik, red.); hij is meer defensief ingesteld, maakt meer slidings, dekt meer gebied af, maar hij domineert niet als het gaat om de juiste timing”, aldus Xavi, die ook Isco en Marco Asensio onder de loep neemt als hij daar naar gevraagd wordt: "De jonge gasten moeten weten van Luis Aragones (voormalig bondscoach van Spanje, red.) mij heeft verteld."

"Hij zei: 'Wil je mooi voetbal spelen of goed voetbal?' Ik wil geen namen noemen, maar in LaLiga hebben sommige spelers indruk gemaakt, maar zijn ook zo weer van de radar verdwenen. Ze doen trucjes, maar waarvoor? Lionel Messi doet geen trucjes, nooit. Messi gaat voor de kill. Messi is 'goed voetbal'. En zelfs zo goed soms, dat het tegelijkertijd erg mooi is om naar te kijken", besluit Xavi.