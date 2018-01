Eredivisie-arbiter kondigt afscheid aan: ‘Dat moment wil ik voor zijn’

Ed Janssen stopt na dit seizoen als scheidsrechter in het betaalde voetbal. De 47-jarige arbiter wil niet te lang doorgaan, laat hij weten via de website van de KNVB. Janssen debuteerde in 2003 in het betaalde voetbal. Hij blikt terug op een 'fantastische tijd' van vijftien jaar.

"Ik neem de regie zelf in handen", zegt Janssen over zijn keuze om ermee op te houden. "Het topvoetbal vraagt om topfitte arbitrage. Ik ben nu nog topfit en wil voorkomen dat ik te lang doorga. Dat ze zeggen: 'had nu maar een jaar eerder gestopt.' Dat moment wil ik voor zijn. Het is prima zo."

Janssen stond in 2003 voor het eerst als arbiter op het veld in de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in de Eerste Divisie. In zijn carrière springen twee duels eruit: Celtic - Barcelona en Shakhtar Donetsk - Real Madrid. Hij was zesde official bij die Champions League-wedstrijden. "De eerste wedstrijd werd gefloten door Björn Kuipers, de tweede door Bas Nijhuis. De top van de top, prachtig om daar onderdeel van te mogen uitmaken."