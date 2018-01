Ribéry hakt knoop nog niet door: ‘Ik heb genoeg opties’

Franck Ribéry beschikt over een aflopend contract en weet nog niet waar zijn toekomst ligt. De aanvaller van Bayern Munchen speelt dit seizoen, mede door blessures, niet meer wekelijks in de basiself bij der Rekordmeister. Hij is desondanks overtuigd van zijn meerwaarde bij Bayern. In onderstaande video gaat Ribéry in op zijn situatie.