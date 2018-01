‘Luis Suárez was voorbestemd voor Juventus, maar we konden hem ompraten’

Liverpool nam onlangs afscheid van Philippe Coutinho, die voor een bedrag dat naar verluidt op kan lopen tot 160 miljoen euro naar Barcelona vertrok. De Braziliaan is niet de eerste grote ster die vertrekt bij the Reds, aangezien Luis Suárez in 2014 dezelfde weg bewandelde. Brendan Rodgers geeft aan dat de Uruguayaan ook al eerder de deur achter zich dicht had kunnen trekken.

“Ik denk dat ze bij Liverpool altijd het gevoel hebben dat ze hun beste spelers kunnen behouden, aangezien het zo’n iconische club is, een wereldwijd instituut”, blikt de huidige trainer van Celtic terug tegenover The Coaches Voice. “Toen ik er begon (in 2012, red.), was Luis voorbestemd voor Juventus. Wij zijn er echter in geslaagd om hem om te praten, door hem te vertellen dat het team rond hem en zijn kwaliteiten zou worden geformeerd.”

“In het tweede seizoen hadden we natuurlijk de Arsenal-connectie (dat in 2013 één pond boven de transferclausule van veertig miljoen bood, red.). Daarna draaide hij zijn beste seizoen ooit en konden we hem niet meer behouden”, gaat Rodgers verder. “Je had altijd het gevoel dat Liverpool mee kon in de salarissen, dat ze het geld hadden. Maar als het de keuze van de speler was, als hij wilde vertrekken, zou hij dat ook doen. Daarom was er oprechte teleurstelling.”