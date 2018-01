‘Mijn focus ligt nu bij PSV en voor mij is er niks nodig om dat te veranderen’

Luuk de Jong werd de voorbije weken geregeld in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Zo zou het Mexicaanse Club América geïnteresseerd zijn, maar zij brachten nog niet het door de Eindhovenaren gewenste bedrag op tafel. De spits is er niet rouwig om en blijft net zo graag bij PSV, zo vertelt hij tegenover het Eindhovens Dagblad.

“Ik ben met PSV bezig en heb een contract tot 2020. Mijn focus ligt nu bij PSV en voor mij is er niks nodig om dat te veranderen. In de toekomst is alles mogelijk en wie weet kan ik ooit nog een mooie stap maken. Voor nu wil ik hier presteren”, zegt de 27-jarige spits. De Jong constateert dat de stemming bij de Eindhovenaren een stuk beter is dan afgelopen zomer.

“We hadden toen net een pittig seizoen gehad, waarin we de titel misliepen. Het lukte toen even niet meer en na een slechte start is alles nu anders”, concludeert De Jong, die het goed kan vinden met Hirving Lozano. Hij noemt de Mexicaan ‘geweldig’. “Hij heeft een hele goede invloed op de groep, met een dosis humor en ik mag hem graag. Hopelijk kan hij zo belangrijk blijven voor het team. Het is een prima jongen ook om buiten het veld mee om te gaan.”