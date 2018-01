‘Als ik dat blijf doen, hoop ik dit jaar mijn debuut te maken voor Oranje’

Justin Kluivert maakte nog geen jaar geleden, op 15 januari, zijn debuut in de Eredivisie en achttienjarige aanvaller heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een volwaardige basisspeler bij Ajax. Het talent, dat binnenkort zijn contract in de Johan Cruijff ArenA gaat openbreken, wil dit jaar die stijgende lijn doortrekken en hoopt in mei de landstitel te kunnen vieren met de Amsterdammers.

“Dat is het belangrijkste doel voor dit jaar. Ik geloof er nog echt in”, vertelt Kluivert in gesprek met het Algemeen Dagblad. De jonge aanvaller staat de laatste maanden in de basis: “Ik ben blij dat ik de laatste tijd de kans heb gekregen als linksbuiten. Dat is echt mijn positie. Maar het zal beter moeten, ik moet meer goals maken.”

Kluivert begint ook een bekende te worden van de verdedigers in de Eredivisie en dat merkt de buitenspeler doordat hij vaak dubbele dekking krijgt. Dat vat hij maar op als een compliment: “Begin dit seizoen heb ik een mindere periode gehad. Dan dacht ik te veel na, terwijl ik op mijn gevoel moet spelen. Als ik dat blijf doen, hoop ik dit jaar te debuteren in Oranje. Net als mijn vader, ja.”

Ajax haalde in het eerste seizoen van Kluivert de finale van de Europa League en hoewel hij zelf niet in actie kwam tegen Manchester United, gingen de beelden van een gesprek tussen de aanvaller en José Mourinho wel de wereld over: “Hij heeft het geen seconde over een transfer gehad. Hij vond het gewoon leuk mij te zien. Mourinho kent mij nog uit de tijd dat ik een klein ventje was en mijn vader bij Barcelona speelde toen Mourinho daar werkte als assistent-trainer. Het was zonde dat ik tijdens die finale niet speelde, maar de weg ernaartoe was bijzonder om als ventje van zeventien mee te maken.”