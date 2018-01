‘Real-doelwit’ begrijpt Liverpool: ‘Als hij weg wil, waarom hem stoppen?’

Philippe Coutinho transfereerde maandag van Liverpool naar Barcelona voor een bedrag van maximaal 160 miljoen euro, nadat de Catalaanse topclub afgelopen zomer ook al drie keer aanklopte bij the Reds. Coutinho wilde graag weg, maar Liverpool hield toen voet bij stuk. Harry Kane, die zelf in de belangstelling zou staan van Real Madrid, begrijpt waarom Liverpool uiteindelijk toch moest toegeven.

"Je kan er over twisten, maar ik denk dat als een speler weg wil: waarom zou je hem dan willen stoppen?", vraagt de spits van Tottenham Hotspur zich hardop af in gesprek met verschillende Engelse media. "Hij gaat er dan niet voor de club zijn (als hij tegen zijn wil blijft, red.). Hij gaat dan niet iedere wedstrijd spelen. Hij gaat zich niet voor de leeuwen gooien en alles geven..."

"Over Coutinho gesproken: ik vind dat hij heel erg professioneel is gebleven in de zes maanden die hij dit seizoen heeft gespeeld. Liverpool kreeg een goed bod van Barcelona en heeft het geaccepteerd, dus ik zou niet zeggen dat Liverpool onmachtig is. Maar ik kan wel inzien waarom wél, omdat, als een speler graag weg wil, je als club wel iets moet doen", besluit Kane.