‘Van Dijk moet laten zien dat hij de ster en de baas is, dat heeft hij gedaan’

Steve McManaman heeft veel vertrouwen in Virgil van Dijk. De oud-middenvelder van Liverpool raakte vrijdag diep onder de indruk van Van Dijk, die het winnende doelpunt maakte in de FA Cup-wedstrijd tegen 2-1. Na zijn droomdebuut heeft de Nederlander het halve werk al gedaan, stelt McManaman dinsdag in gesprek met Goal.

De voormalig Engels international, tussen 1990 en 1999 goed voor 272 wedstrijden voor Liverpool, zag een 'zelfverzekerde' Van Dijk op Anfield. "Het was niet makkelijk om te debuteren in zo'n wedstrijd", weet hij. "Er is geen betere manier om jezelf geliefd te maken bij de supporters dan door de winnende te maken in een derby. Soms duurt het even om op dreef te komen bij een nieuwe club, maar hij heeft het halve werk al gedaan."

Van Dijk voetbalde niet alleen goed, hij straalde ook leiderschap uit volgens McManaman. "Hij is achterin de grote centrale verdediger. Joël Matip is een stille jongen, dus moet Virgil zich vocaal wel laten gelden. Met zijn prijskaartje moet hij laten zien dat hij de ster en de baas is. Dat heeft hij gedaan. Hij is een goede toevoeging voor Liverpool", stelt de oud-voetballer, die behalve voor Liverpool ook voor Real Madrid en Manchester City speelde.

Met een transfersom van 85,4 miljoen euro is Van Dijk verreweg de duurste verdediger ooit. Volgens McManaman hoeft de Oranje-international geen buitengewoon grote druk te voelen, omdat transferrecords continu worden verbroken. "Het lijkt wel alsof niemand meer iets geeft om de prijs. Het neemt belachelijke vormen aan. Iedereen is opeens veel waard; volgende week kan het record alweer verbroken worden. Natuurlijk is het een hoog bedrag voor een verdediger, maar dat wordt steeds minder een 'ding'."