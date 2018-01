‘Ik kan me voorstellen dat er binnenkort een aanbieding van AC Milan komt’

De Braziliaanse aanvaller Alexandre Pato maakte in 2007 de overstap van Internacional naar AC Milan. In Milaan groeide hij uit tot een topspits en in 117 wedstrijden kwam hij tot 51 doelpunten. Tegenwoordig verdedigt hij de clubkleuren van Tianjin Quanjian. In China heeft hij het naar zijn zin, maar nog altijd denkt hij terug aan zijn mooie jaren in het San Siro.