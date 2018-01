‘PSV kan streep zetten door plannen na blessure Schlupp’

Crystal Palace laat Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald deze transferperiode niet vertrekken. Onlangs werden de twee verdedigers in verband gebracht met een transfer naar PSV, maar zover zal het niet komen, zo weet Sky Sports te melden. Manager Roy Hodgson wil niemand laten vertrekken nu hij te maken heeft met negen geblesseerde spelers. Maandag raakte ook nog eens Jeff Schlupp geblesseerd, waardoor de manager weinig keuze heeft in zijn verdediging.

Schlupp liep maandag een knieblessure op in het FA Cup-duel met Brighton & Hove Albion. Hij is voorlopig uitgeschakeld. De ziekenboeg van the Eagles is overvol en Hodgson wil niemand laten gaan. Dat betekent slecht nieuws voor PSV, dat volgens het Eindhovens Dagblad een oogje had op Riedewald. Eerder werd ook Van Aanholt genoemd in de geruchtenmolen. Technisch manager Marcel Brands is al langer op zoek naar een nieuwe linksback. Na het vertrek van Jetro Willems is Joshue Brenet de linkervleugelverdediger van de Eindhovenaren, terwijl Kenneth Paal de tweede linksback in de selectie is. Daar wil de koploper van de Eredivisie een optie bij.

De 27-jarige Van Aanholt maakte in januari vorig jaar de overstap van Sunderland naar Crystal Palace. Dit seizoen kwam hij tot twaalf competitiewedstrijden. De teller van Riedewald staat op zes competitieduels. Hodgson heeft laten weten dat hij deze transferperiode liefst zes of zeven nieuwe spelers hoopt te verwelkomen naar aanleiding van de blessuregolf.