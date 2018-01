‘In april word ik 35 jaar, maar het is waanzinnig hoe goed ik kan voetballen'

Franck Ribéry staat sinds 2007 onder contract bij Bayern München, dat hem destijds overnam van Olympique Marseille. De Franse vleugelaanvaller is in het bezit van een aflopende verbintenis en speelt dit seizoen, mede door blessures, niet meer wekelijks in de basiself bij der Rekordmeister. Desondanks is Ribéry er zelf van overtuigd dat hij nog altijd van waarde is voor Bayern.

“In april word ik 35 jaar oud. Maar het is waanzinnig hoe goed ik kan voetballen, wanneer ik helemaal fit ben. En dat is voor mij belangrijk”, zegt Ribéry in gesprek met BILD. “Ik werk ook in mijn vrije tijd veel aan mijn fitheid'. Een fitnessruimte, een zwembad: ik heb alles thuis. Daardoor kan ik in alle rust en volledig geconcentreerd aan mijn herstel werken.”

“Ik heb zowel bij Bayern als thuis hard gewerkt. Dat is de reden dat ik nu weer op een goed niveau ben teruggekomen”, vervolgt de vleugenaanvaller. Xavi Hernández vroeg Ribéry onlangs om na dit seizoen naar Al-Sadd in Qatar te komen, maar de Fransman heeft nog geen besluit genomen over zijn toekomst. “Xavi is een grote speler, die bij Barcelona ongelooflijke dingen heeft laten zien.”

“Ik ben blij dat hij goed over mij spreekt. Hij kent ook mijn situatie, maar ik voel me goed bij Bayern. We zullen wel zien wat er in de komende maanden gaat gebeuren”, besluit Ribéry, die dit seizoen tot dusver veertien wedstrijden speelde, waarin hij voor één doelpunt en één assist zorgde. Gedurende zijn periode bij Bayern München kwam hij voorlopig tot 367 duels, waarin hij 112 keer scoorde en 174 keer als aangever fungeerde.