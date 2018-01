PSV draait warm in Florida: ‘Leren van trainer Van Nistelrooij’

PSV verblijft deze week in de Verenigde Staten, waar het in Orlando deelneemt aan de Florida Cup. Donyell Malen is voor het eerst mee op trainingskamp met de selectie van trainer Phillip Cocu. De ex-aanvaller van Ajax en Arsenal heeft het soms niet makkelijk tegenover de ervaren krachten van PSV, maar heeft gelukkig Ruud van Nistelrooij om advies aan te vragen.