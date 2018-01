Pirlo: ‘Als Van Dijk 84,5 miljoen kost, dan is Coutinho het dubbele waard’

De langverwachte transfer van Philippe Coutinho naar Barcelona werd afgelopen week eindelijk afgerond en de Catalanen moeten een fors bedrag overmaken naar the Reds. Andrea Pirlo kan wel begrijpen dat Barça diep in de buidel tast voor de Braziliaan, zeker omdat Liverpool 84,5 miljoen euro op tafel legde voor Virgil van Dijk.

“In tegenstelling tot andere gekke prijzen, vind ik de transfersom van Coutinho wel logisch op de huidige transfermarkt. Als Van Dijk 84,5 miljoen euro kost, dan is Coutinho het dubbele waard. Dat is vrij logisch”, zegt Pirlo tegenover Sky Italia. Het scheelde niet veel, of de Italiaan had zelf in 2010 ook de overstap naar Barcelona gemaakt. AC Milan wilde hem betrekken in een ruildeal, waarin Zlatan Ibrahimovic naar Milaan moest komen.

“Er waren onderhandelingen tussen AC Milan en Barcelona. Ibrahimovic zou naar Milaan komen en ik zou de andere kant op gaan. Uiteindelijk is Ibra naar Milan gekomen zonder ruildeal”, vervolgt de oud-middenvelder. “Het was een prachtige ervaring geweest om naar Barcelona te gaan, maar ik was ook gelukkig bij AC Milan. Ik weet niet zeker of ik uiteindelijk naar Barça zou zijn gegaan.”