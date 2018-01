‘Liverpool en Roma openen onderhandelingen over Strootman’

Kevin Strootman ruilt de Serie A mogelijk in voor de Premier League. Mediaset en Metro melden dat Liverpool de onderhandelingen met AS Roma van start is gegaan. In welk stadium de gesprekken zich bevinden, is niet bekend.

De 27-jarige Strootman staat in het Stadio Olimpico nog tot de zomer van 2022 onder contract, maar desondanks zouden i Giallorossi open staan voor een verkoop. Strootman wordt op Anfield gezien als vervanger van Emre Can, die nog altijd geen nieuw contract heeft getekend en in de zomer waarschijnlijk naar Juventus vertrekt.

Strootman werd onlangs overigens met datzelfde Juventus in verband gebracht: diverse Italiaanse media maakten eind december gewag van de Turijnse interesse in de linkspoot. De international van het Nederlands elftal heeft een gelimiteerde transfersom van 45 miljoen euro in zijn contract staan.

Strootman maakte zijn profdebuut bij Sparta Rotterdam en via FC Utrecht kwam hij in de zomer van 2011 bij PSV terecht. Na 88 wedstrijden en een KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal maakte Strootman voor 16,5 miljoen euro de overstap naar AS Roma, een bedrag dat door variabelen kon oplopen tot twintig miljoen. Tot dusverre kwam hij in Italië in 108 wedstrijden tot 13 doelpunten en 19 assists.