Salaris Sneijder lekt uit: 3,75 miljoen euro in anderhalf jaar tijd

Wesley Sneijder heeft voet op Qatarese bodem gezet. De aanvallende middenvelder meldde zich zaterdagavond op de luchthaven van Doha en zal waarschijnlijk zondag zijn handtekening zetten onder een contract tot de zomer van 2019.

Volgens Turkse media gaat de 33-jarige Sneijder in anderhalf jaar tijd 3,75 miljoen euro verdienen bij Al-Gharafa, maar dat bedrag kan door variabelen nog verder oplopen. Het is de bedoeling dat de recordinternational van het Nederlands elftal maandag voor het eerst meetraint met de club van trainer Bülent Uygun.

De eerstvolgende wedstrijd van de club uit Al Rayyan staat voor 30 januari op het programma, want men neemt het dan in de kwalificatiereeks voor de Aziatische Champions League op tegen Pakhtakor uit Oezbekistan. "Ik zou liegen als ik zei dat ik niet naar het geld heb gekeken. En met het salaris is niks mis”, zei Sneijder zaterdag in De Telegraaf.

“Maar als je 33 bent, heb je de clubs niet meer voor het uitkiezen. Ik ben een liefhebber. En bij Al-Gharafa is de kans groot dat ik weer veel ga spelen. De gesprekken met de club gaven me een goed gevoel en ik denk iets te kunnen toevoegen”, aldus de ex-speler van OGC Nice, Galatasaray, Internazionale, Real Madrid en Ajax.