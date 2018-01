Chelsea stelt zwaar teleur en moet op herhaling in FA Cup

Chelsea moet op herhaling. The Blues bleven zaterdagavond in de vierde ronde van de FA Cup op een doelpuntloos gelijkspel steken tegen Norwich City (0-0). Op Carrow Road kwam één Nederlander in actie, want aanvaller Yanic Wildschut viel drie minuten voor tijd in voor Alex Pritchard.

Antonio Conte voerde negen wijzigingen door ten opzichte van het duel met Arsenal van afgelopen woensdag (2-2) en liet onder anderen Álvaro Morata op de bank beginnen, de spits die de nodige honderdprocentkansen om zeep hielp in het Emirates Stadium. Michy Batshuayi mocht zich bewijzen, maar de Belg werd in de eerste helft niet gevonden. Norwich hield de rijen goed gesloten, loerde op de counter en kreeg een paar mogelijkheden. Zo trapte linksbuiten Josh Murphy vanuit een scherp hoek voorlangs.

Chelsea kwam niet veel verder dan een van richting veranderd schot van linkerverdediger Kenedy en moest in de tweede helft duidelijk een versnelling hoger schakelen om het Norwich lastig te maken. De eerste serieuze kans was voor Danny Drinkwater, wiens schot naast zoefde. Chelsea voerde de steeds meer druk op en kreeg kansen via Tiemoué Bakayoko, Willian en Pedro Rodríguez, maar doelman Angus Gunn liet zich niet passeren.

Conte bracht Morata een kwartier voor tijd binnen de lijnen en liet ook Charly Musonda invallen, maar de Spanjaard en de Belg slaagden er niet in om ‘de nul’ van het scorebord te krijgen. De beste kans was nog voor David Luiz, die zijn vrije trap echter niet tot treffer kon promoveren. Het is nog onduidelijk wanneer Chelsea de replay tegen de huidige nummer dertien van de Premier League moet afwerken.