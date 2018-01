Barcelona breekt clubrecord en maakt komst Philippe Coutinho bekend

De kogel is door de kerk: Philippe Coutinho zet zijn loopbaan voort bij Barcelona. Liverpool maakt via de officiële kanalen bekend een akkoord bereikt te hebben met Barcelona over een transfer van de Braziliaanse middenvelder naar Camp Nou. Met de transfer is volgens diverse Engelse media maximaal 160 miljoen euro gemoeid. Daarmee is Coutinho de op één na duurste speler aller tijden (na Neymar) en de duurste aankoop ooit van Barcelona. Hij heeft voor vijfenhalf jaar getekend en heeft een transferclausule van 400 miljoen euro opgenomen zien worden in zijn contract.

Met het afronden van de deal komt er einde aan een maandenlange soap rondom de 25-jarige technicus. Coutinho had zijn zinnen afgelopen zomer al gezet op een transfer naar Barcelona en diende zelfs een officieel transferverzoek in bij zijn club Liverpool. The Reds weigerden destijds echter mee te werken aan een transfer en besloten de 32-voudig Braziliaans international aan zijn contract te houden. Nu is de Engelse topclub echter toch overstag gegaan.

Coutinho had nog een contract tot halverwege 2022 op Anfield, waardoor Liverpool de hoofdprijs heeft kunnen incasseren voor de technicus. Volgens onder andere Liverpool Echo betaalt Barcelona in eerste instantie een slordige 120 miljoen euro voor zijn diensten, waarna de totale transfersom via allerlei bonusclausules kan oplopen tot liefst 160 miljoen euro. Coutinho is daarmee in één klap de duurste aankoop aller tijden van Barcelona. Hij is de opvolger van Ousmane Dembélé, die afgelopen zomer voor een bedrag van 105 miljoen euro werd opgepikt bij Borussia Dortmund.

Voor Coutinho komt er met de transfer een einde aan een dienstverband van precies vijf jaar bij Liverpool. De dribbelaar werd in januari 2013 voor circa tien miljoen euro opgepikt bij Internazionale en groeide in de Premier League uit tot één van de beste middenvelders ter wereld. Hij kwam uiteindelijk tot 201 officiële wedstrijden voor de Engelsen, waarin hij goed was voor 54 doelpunten en 46 assists. Eerder speelde hij al voor Espanyol, dat hem in het seizoen 2011/12 een halfjaar huurde van Inter, en Vasco da Gama, waar hij zijn carrière begon.

Liverpool zou vastberaden zijn nog in de winterse transferperiode een opvolger vast te leggen voor Coutinho, die dit seizoen met 12 treffers en 9 assists in 20 duels een dragende speler was in het elftal van manager Jürgen Klopp. Ofschoon de huidige nummer vier van de Premier League vorige week al ruim tachtig miljoen euro neertelde voor de komst van Virgil van Dijk, zou men vastberaden zijn de transfersom voor Coutinho onmiddellijk te herinvesteren. De naam van Thomas Lemar van AS Monaco zou bovenaan het verlanglijstje van de club prijken.