Tandem Gündogan-Agüero ontwaakt Burnley hardhandig uit droom

Manchester City blijft in de race voor alle mogelijke prijzen. De lijstaanvoerder van de Premier League speelde zaterdag een moeizame wedstrijd tegen Burnley in de derde ronde van de FA Cup, maar stelde in de tweede helft toch orde op zaken: 4-1. De nummer zeven van Engeland was op voorsprong gekomen in de eerste helft, waarna Sergio Agüero (twee keer), Leroy Sané en Bernardo Silva toesloegen voor de thuisclub.

Het onverslaanbaar geachte Manchester City stond bij rust verdiend met 0-1 achter. Het team van Josep Guardiola had logischerwijs een overwicht aan balbezit, maar het goed georganiseerde Burnley hield de thuisploeg in bedwang. Zelf haalden de bezoekers het maximale uit een van de weinige kansen die zij kregen. John Stones mocht zich dat doelpunt aanrekenen: een mispeer van de verdediger zorgde ervoor dat Ashley Barnes kon afstormen op het doel van Claudio Bravo. De spits liet niets aan het toeval over en vuurde snoeihard raak in de bovenhoek.

Eerder in de wedstrijd had Barnes nog een goede kans onbenut gelaten, terwijl pogingen van Sané, Ilkay Gündogan en Oleksandr Zinchenko niets opleverden voor Manchester City. Het ging om afstandsschoten; de thuisploeg wist de defensie van Burnlet zelden te doordringen. Ook na het doelpunt worstelde de gastheer. Doelman Nick Pope hoefde nimmer in actie te komen en daardoor groeide het zelfvertrouwen bij Burnley alleen maar. Toch wist Manchester City de wedstrijd in de tweede helft te kantelen.

Agüero scoorde tweemaal binnen twee minuten. Zijn eerste treffer was het gevolg van een rap genomen vrije trap. Burnley lette niet op en Gündogan stuurde Agüero weg, waarna de vrijstaande spits er 1-1 van maakte. Even daarna leverde de Duitser opnieuw een fraaie assist op de Argentijn. Ditmaal keken zes spelers van Burnley toe, terwijl hij Agüero bediende met een hakje. De aanvaller omspeelde Pope en zette Manchester City op voorsprong. Vervolgens liep Manchester City uit via doelpunten van Sané en Bernardo Silva.