‘Ajax is eigenlijk een veredeld jeugdelftal en heeft sturing nodig’

Ajax heeft met Erik ten Hag en Alfred Schreuder het nieuwe trainersduo binnen. Zaterdagochtend werden de formaliteiten afgerond en ondertekenden de hoofdtrainer en diens assistent hun contract. Met Ten Hag haalt Ajax volgens commentator Jeroen Elsoff een ‘extreem eigenwijze’ trainer, terwijl Aad de Mos hem ziet als een ‘motivator’.

De Mos verwacht dat Ten Hag bij Ajax niet vast zal houden aan het 4-3-3-systeem. "Eindelijk, zou ik zeggen, we moeten daar een beetje vanaf. Flexibiteit en innovatie zijn nodig. Ten Hag weet dat er andere manieren zijn om succes te boeken. En soms is dat ook noodzakelijk”, aldus De Mos tegenover de NOS. Hij krijgt bijval van Elshoff. "Ten Hag denkt ook niet zo. Het gaat veel meer om taken uitvoeren en de spelopvatting. Ten Hag zal bij Ajax wel vasthouden aan de buitenspelers, aan Kluivert en Neres. Maar je kunt dat op veel verschillende manieren invullen.”

Ten Hag heeft bij FC Utrecht laten zien dat hij zich vaak instelt op tegenstanders en reageert. Dat is volgens De Mos ook wat Ajax nodig heeft. "Ik speelde als trainer altijd graag tegen Ajax, omdat je precies wist hoe ze zouden spelen", stelt hij. "Zeker Europees gezien heb je weleens iets anders nodig. Ajax is daarin de laatste jaren ook vaak afgetroefd. Kijk maar naar de Europa League-finale tegen Manchester United."

De Mos heeft hoge verwachtingen van de nieuwe Ajax-trainer. Volgens de oud-trainer gaat Ten Hag meer eisen van de spelers. “Ik heb Ajax dit seizoen een paar keer gezien en er zijn spelers die een wedstrijd binnen een wedstrijd spelen. Ten Hag gaat hen taken geven, ook Hakim Ziyech en Joël Veltman. En gaan ze buiten hun boekje, dan krijgen ze problemen”, aldus De Mos, die Ten Hag een ‘motivator’ noemt. "Hij heeft bij Utrecht veel kunnen halen uit moeilijke spelers als Labyad en Ayoub. Bij Ajax valt het elftal vaak uiteen, er zijn geen leiders. Het is eigenlijk een veredeld jeugdelftal en heeft sturing nodig. Ten Hag kan vanaf de kant correcties aanbrengen, zodat Ajax niet meer alleen afhankelijk is van individuele acties van een Kluivert."