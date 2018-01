Van Gaal wees België af: ‘Het draaide om wraak: dat United alles moest betalen’

Louis van Gaal kon vorig jaar bondscoach van België worden, zo geeft hij toe in een interview met de Volkskrant. In het eerste jaar na zijn ontslag bij Manchester United kon hij hier echter niet op ingaan, vanwege de voorwaarden die the Red Devils stelden aan zijn afkoopsom. “Ik was zo wraakzuchtig dat ik het heb laten gaan”, stelt Van Gaal.

“Eigenlijk dom, want de sportieve overweging is het belangrijkste. Maar zo stond ik er toen nog in. Het draaide bij mij meer om de wraak: dat ze alles moesten betalen”, zegt de 66-jarige oefenmeester, die recent zei dat hij wel bij een Engelse topclub terug zou willen keren om het op te nemen tegen Manchester United. “De wijze waarop Manchester met mij is omgegaan, vind ik afschuwelijk. En vals.”

“In de media ging het tekeer. Al die oud-voetballers van Manchester kwamen ineens vertellen dat ik boring voetbal speelde. Dus dat was wel opvallend; dat was geregisseerd. Na verloop van tijd begon ik te denken: hoe kan ik voor de spelers nog de autoriteit zijn? Toen heb ik een paar concessies gedaan in mijn manier van benadering van spelers”, aldus Van Gaal, die zich het naar eigen zeggen voor kan stellen dat hij nog een belangrijk team zal trainen.

“Nou ja: er zijn er niet zoveel die zoveel prijzen hebben gewonnen. Of die meer dan honderd wedstrijden in de Champions League hebben gespeeld met een gemiddelde van 60 procent winst”, kijkt de voormalig trainer van onder meer Ajax, Barcelona, Bayern München en AZ terug op zijn loopbaan. Hij noemt zijn periode in Alkmaar 'misschien wel de leukste'. “Al zijn de jaren bij Ajax natuurlijk acht jaar van succes geweest. Bij AZ kon je van elkaar op aan. Ik was er op mijn gemak. Er waren normen en waarden en iedereen wist waaraan-ie zich moest houden.”