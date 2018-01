‘Arsenal is bereid tot betalen van dertig miljoen euro voor ‘Kichán’’

Arsenal hoopt zich te versterken met Cristian Pavón. Onder meer TyC Sports meldt dat de club uit Londen bereid is om de gelimiteerde transfersom van dertig miljoen euro op tafel te leggen voor de 21-jarige rechtsbuiten van Boca Juniors.

Arsenal heeft nog geen formeel bod uitgebracht, maar gaat dat na het WK in Rusland wel doen, zo luidt de berichtgeving. Het is dan de bedoeling dat Pavón het kalenderjaar nog afmaakt bij Boca Juniors om na de Copa Libertadores (22 januari tot en met 28 november 2018) aan te sluiten bij Arsenal, de huidige nummer zes van de Premier League.

Pavón werd in 2014 voor 1,3 miljoen euro opgepikt door Boca, dat hem vervolgens meteen uitleende aan CA Colón. Sinds de tweevoudig A-international in mei 2015 zijn eerste wedstrijd voor de Argentijnse topclub speelde, was hij in totaal in zestig wedstrijden goed voor zeventien doelpunten en veertien assists.

Kichán, zoals de bijnaam van Pavón luidt, ligt nu nog tot de zomer van 2022 vast in Buenos Aires. Hij was in het verleden al dicht bij een transfer, maar een bod van Zenit Sint-Petersburg werd afgeslagen en ook clubs als Ajax, AS Monaco en Paris Saint-Germain grepen naast de buitenspeler.