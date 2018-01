Lingard staat opnieuw op en schiet Manchester United ronde verder

Manchester United heeft de zestiende finales van de FA Cup bereikt. Het team van José Mourinho had vrijdagavond moeite om het net te vinden tegen Derby County, maar zes minuten voor tijd brak Jesse Lingard met een fantastisch schot de ban en Romelu Lukaku zette in de negentigste minuut de eindstand van 2-0 op het bord.

Lingard was maandag belangrijk met de 0-2 tegen Everton en bewees dus ook tegen de huidige nummer twee van de Championship zijn waarde. De Engels international werd na 84 minuten aangespeeld door Lukaku, dacht niet na en schoot vanaf een meter of achttien schitterend binnen. Doelman Scott Carson was kansloos. Lingard maakte daarmee zijn elfde treffer van het seizoen, net zoveel doelpunten als hij in 2015/16 en 2016/17 bij elkaar maakte.

Het slotakkoord was zogezegd aan Lukaku, die in de slotfase na een counter combineerde met Anthony Martial en uiteindelijk via een arm van Carson binnenschoot. Aanvankelijk leek het er nog op dat Mourinho en consorten genoegen moesten nemen met een replay, want Carson hield zijn kooi lang schoon. In de tweede helft mikte Marcus Rashford bijvoorbeeld tegen de paal, schoot Paul Pogba naast en liet Lukaku enkele kansen liggen. Aan de andere kant was Derby via Tom Huddlestone dicht bij een treffer gekomen.

In de eerste helft kwam Derby er ook een aantal keer gevaarlijk uit, maar Sergio Romero hoefde niet te capituleren en zag hoe Carson aan de andere kant uitblonk. De 32-jarige doelman hield vrije trappen van Pogba en Juan Mata op stijlvolle en katachtige wijze uit zijn doel en daardoor bleef Derby County lange tijd in leven op Old Trafford. Mourinho liet Lukaku bij het begin van de tweede helft daarom invallen en de Belg én Lingard zorgden er uiteindelijk voor dat de wedstrijd toch nog een winnaar zou krijgen.