Getergde Conte rekent af met ‘demente en seniele’ Mourinho

De relatie tussen Antonio Conte en José Mourinho heeft een flinke knauw opgelopen. Donderdag zei de trainer van Manchester United dat hij zichzelf niet als een clown hoeft te gedragen aan de zijlijn om gepassioneerd te zijn. Mourinho noemde geen namen, maar Conte heeft de opmerkingen opgevat als een persoonlijke aanval.

Conte staat bekend om zijn wilde gebaren langs de zijlijn, maar Mourinho heeft zich daar volgens de Italiaan ook 'schuldig' aan gemaakt. Bekend is de sprint die Mourinho trok op Old Trafford na een zege met FC Porto op Manchester United in 2004. "Ik denk dat hij eens moet kijken naar zijn gedrag in het verleden. Misschien had hij het over zichzelf? Soms vergeten mensen wat ze in het verleden hebben gezegd. Ik weet niet precies hoe je het zegt in het Engels, maar ik heb soms het idee dat hij een beetje seniel en dement is. Hij vergeet wat hij zelf heeft gedaan."

Volgens Chelsea bedoelde Conte eigenlijk 'amnesie' en drukte hij zich niet goed uit in het Engels. De oefenmeester laat in de Engelse media ook weten dat hij niet graag praat over andere trainers of spelers van andere clubs. "Ik vind dat je een bepaald respect moet hebben. Soms vergeet Arsène Wenger bijvoorbeeld dat wij in de laatste wedstrijden tegen Arsenal vaak met tien man eindigden. Toen zij de FA Cup en Community Shield wonnen tegen ons, vond ik sommige beslissingen van de scheidsrechter ook apart. Daar kan ik het een maand over hebben als je dat wilt, maar dat doe ik niet. Uiteindelijk moeten we de beslissing respecteren."