FC Twente gelinkt aan Douglas en PSV'er: 'Houden ogen en oren open'

FC Twente gaat zich deze winter mogelijk versterken en onder anderen Adam Maher en Douglas worden gelinkt aan de club van trainer Gertjan Verbeek. Jan van Halst, technisch directeur van de Eredivisionist, geeft echter aan dat de financiële middelen van de Tukkers beperkt zijn. "Maar ik ga sowieso nooit in op namen", aldus de oud-voetballer tegenover TC/Tubantia.

Volgens de regionale krant neemt Van Halst dagelijks potentiële versterkingen door, maar gaat er op korte termijn weinig veranderingen plaatsvinden in de selectie van Verbeek. De laatste weken werd de club gelinkt aan oude bekende Douglas van Sporting Portugal en Maher van PSV. Van Halst ontkent dat hij met eerstgenoemde heeft gesproken.

Bovendien lijkt Maher onhaalbaar, omdat PSV verwacht dat de hurende club een groot deel van zijn salaris overneemt. "We hebben afgesproken dat we het in principe met deze groep gaan doen en dat er niets meer bijkomt. Of er moet iets voorbij komen dat wel heel erg interessant is. We houden onze ogen en oren goed open", vervolgt Van Halst.

De concurrenten van Twente lijken zich wel te gaan roeren op de transfermarkt en Sparta Rotterdam heeft met Dabney Dos Santos de eerste aanwinst al binnen. "Of mij dat zorgen baart? Ik praat niet over andere clubs. Dat is niet sjiek en volgens mij hebben we bij Twente de handen vol aan onszelf’", besluit Van Halst. Momenteel bezet Twente de zestiende plek in de Eredivisie, met vier punten meer dan hekkensluiter Roda JC Kerkrade.