FC Groningen verhuurt overbodige middenvelder aan oude bekende

FC Groningen heeft Ruben Yttergard Jenssen voor de rest van dit seizoen verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern, zo meldt de Eredivisionist donderdag via de officiële kanalen. De Duitse club heeft bij de deal een optie tot koop op de 29-jarige Noorse middenvelder bedongen.

Jenssen kwam tot dusver tot vijftig officiële wedstrijden voor de Trots van het Noorden en was vorig seizoen een onbetwiste basisspeler. Dit jaar raakte Jenssen zijn vaste plek op het middenveld onder Ernest Faber kwijt. Hij heeft bij de Eredivisionist nog een contract tot medio 2019.

Jenssen is 39-voudig Noors A-international en heeft 34 jeugdinterlands achter zijn naam staan. De middenvelder kwam anderhalf jaar geleden transfervrij over van 1. FC Kaiserslautern, dat momenteel onderaan staat in de 2. Bundesliga, en bewandelt nu dus tijdelijk de omgekeerde weg.