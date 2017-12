‘Manchester United wil transfer van 57 miljoen euro afronden’

Manchester United is naar verluidt nog altijd geïnteresseerd in Danny Rose. De Daily Mail pakt dinsdag uit met het bericht dat José Mourinho er alle vertrouwen in heeft dat hij de linksback van Tottenham Hotspur in de winterstop of anders in de zomer naar Old Trafford kan halen.

Daar hangt echter wel een prijskaartje aan, want de tabloid schrijft dat de transfer van de 27-jarige Rose voor 57 miljoen euro kan worden afgerond. Als dat inderdaad het bedrag is waarvoor de verdediger naar Manchester United gaat, dan zou hij na Benjamin Mendy (Manchester City, 58 miljoen) de duurste verdediger aller tijden worden.

John Stones maakte voor 56 miljoen eveneens de overstap naar het Etihad Stadium en is de nummer drie op de lijst. Of Rose zelf openstaat voor een transfer is onduidelijk, maar in augustus liet hij wel weten dat hij zou kunnen nadenken over een nieuwe uitdaging: “Voordat ik met pensioen ga, wil ik in het noorden voetballen. Op de korte termijn wil ik weer gaan voetballen zoals vorig jaar. Dan komt het plan voor de lange termijn vanzelf.”

“Ik zeg niet dat ik weg wil, maar als er iets concreets voorbijkomt, zou ik er niet voor terugdeinzen om mijn mening kenbaar te maken aan iedereen bij de club”, sprak de veertienvoudig international van Engeland in een interview met The Sun. Rose speelt sinds de zomer van 2007 voor Tottenham en kwam sindsdien tot 149 officiële wedstrijden voor the Spurs. Daarin was hij goed voor 10 doelpunten en 21 assists.