Nieuwe AZ-trainer getipt: ‘Een type Van den Brom naast hem zetten’

AZ is na de 0-2 overwinning op VVV-Venlo terug te vinden op de knappe tweede plaats op de ranglijst. Door de zege in Venlo is de ploeg van trainer John van den Brom Ajax gepasseerd. De sleutel achter het succes van de Alkmaarders is volgens Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, te danken aan assistent-trainer Arne Alot. “Samen met Danny Buijs de meest beloftevolle cursist op de huidige cursus Coach Betaald Voetbal”, schrijft hij in zijn column.

AZ staat na zondag op 31 punten, twee meer dan Ajax. Volgens de clubleiding van AZ is het succes dit seizoen te danken aan Slot, die alle ruimte krijgt om zijn voetbalideeën en tactische kennis over te brengen op de selectie. “Van den Brom wordt in Alkmaar gezien als een prima teambuilder, maar de directie heeft nadrukkelijk gesteld dat de club verder wil groeien met meer zelf opgeleide jeugdspelers en herkenbaar spel. Technisch directeur Max Huiberts kwam uit bij Slot om handen en voeten te geven aan die wensen”, aldus Driessen. “Eerder bewees Slot bij PEC Zwolle en SC Cambuur voetbalinhoudelijk sterk te zijn en dit te kunnen overbrengen op spelers individueel en het team als geheel.”

Ook Van den Brom zou een belangrijk aandeel hebben in de sterke eerste seizoenshelft. “De grote kracht van Van den Brom is dat hij Slot de ruimte gunt zijn kwaliteiten te etaleren zonder hem als bedreiging te zien. De twee zijn juist complementair. Wordt Slot straks de nieuwe hoofdtrainer van AZ dan doet Huiberts er goed aan een type Van den Brom naast hem te zetten.”