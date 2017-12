Kongolo maakt na twee maanden rentree voor Monaco; Nice tankt vertrouwen

Terence Kongolo heeft zaterdagavond na bijna twee maanden weer eens speelminuten gemaakt voor AS Monaco. De ex-Feyenoorder stond negentig minuten op het veld in de thuiswedstrijd tegen SCO Angers en zag Radamel Falcao uitgroeien tot matchwinner. OGC Nice rekende tegelijkertijd op eigen veld af met hekkensluiter Metz en tankte zo vertrouwen voor het Europa League-duel van volgende week bij Vitesse.

AS Monaco – SCO Angers 1-0

Monaco leed midweeks op bezoek bij Nantes in blessuretijd zijn derde nederlaag op rij in alle competities en was voor eigen publiek dan ook uit op eerherstel. De titelverdediger schoot in elk geval furieus uit de startblokken. Djibril Sidibé bracht de bal na amper twee minuten voetballen in de doelmond van Angers, waar Radamel Falcao was ontsnapt aan de aandacht van Ismaël Traoré en doelman Alexandre Letellier het nakijken gaf met een fraaie kopbal.

Monaco deelde de lakens uit in het eerste bedrijf, maar doordat Falcao en Adama Diakhaby goede mogelijkheden om zeep hielpen, mocht Angers blijven hopen op een resultaat. De bezoekers waren zeven minuten na rust via Karl Toko Ekambi voor het eerst gevaarlijk, maar hij stuitte na goed voorbereidend werk van Billy Ketkeophomphone op Danijel Subasic. Even later claimde Ekami tevergeefs recht te hebben op een strafschop na een duel met Kongolo. Monaco had het lastig, maar hield uiteindelijk stand.

OGC Nice – Metz 3-1

Dat het vertrouwen momenteel broos is bij Nice, bleek in de eerste helft wel. Alassane Pléa tekende na 26 minuten voetballen weliswaar voor de openingstreffer na een goede actie over de rechterflank van Arnaud Souquet, maar de thuisploeg moest vrijwel onmiddellijk daarna alweer de gelijkmaker incasseren. Nolan Roux liet het net na een voorzet van Renaud Cohadet trillen met een verwoestende kopstoot.

Nice, nog altijd zonder de geblesseerde Wesley Sneijder, zocht de kleedkamer halverwege zo teleurgesteld op, maar had na de onderbreking slechts elf minuten nodig om orde op zaken te stellen. Mario Balotelli mocht op een meter of 25 van het doel aanleggen voor een vrije trap en had vervolgens het geluk dat zijn poging doelman Eiji Kawashima via de muur te machtig was. Allan Saint-Maximin bepaalde daarna de eindstand met een tegendraads schot.