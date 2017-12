Klopp verrast met positie Wijnaldum: ‘We hadden grote problemen’

Jürgen Klopp kon zaterdag geen beroep doen op onder meer Joël Matip en Joe Gomez en loste dat op door tegen Brighton & Hove Albion een driemansverdediging met Emre Can, Dejan Lovren en Georginio Wijnaldum het veld in te sturen. De omzetting pakte getuige de 1-5 overwinning goed uit en de Duitser was na afloop blij met de flexibiliteit van zijn selectie.

“Op het gebied van onze opstelling hadden we grote problemen. Je moet altijd in staat zijn om te reageren, maar we wisten vrijdag nog niet dat we zo gingen spelen. We konden het niet eerder te weten komen en toen kwam de medische staf met het nieuws ‘ziek, ziek, geblesseerd of niet helemaal fit’. Dat waren alleen maar centrale verdedigers en dat maakt het leven moeilijk”, vertelde hij na het duel aan Sky Sports.

Deze doet niet onder voor die van Ronaldinho 10! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 2 december 2017

“We moesten snel beslissen en de jongens deden het erg goed, het werkte ook in deze wedstrijd omdat we bezetting op de vleugels nodig hadden en dat kregen we met de backs. Vandaag hebben we iedereen verrast, het is goed om te zien dat we dat kunnen. We moesten geduldig zijn en het is altijd goed als je aanvallend je voordeel kunt halen uit vrije trappen”, gaat Klopp verder.

De Duitser zag hoe Coutinho in de slotfase een vrije trap onder de muur door schoot en zo Mathew Ryan kansloos liet: “Ik ben daar erg blij mee, ik hou van zulke slimme goals. Was het een eigen goal? Kom op! Die vrije trap is mede te danken aan de analisten, je ziet zoiets in de videobespreking en dan gebruik je het of niet, maar je moet ook de techniek hebben om het te doen. We hebben geen echte muur tijdens de training, ze hebben wielen, ze kunnen niet springen!”