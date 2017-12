Imponerende Hazard leidt Chelsea na vroege achterstand voorbij Newcastle

Chelsea heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de achtervolging op Manchester City. De regerend landskampioen kwam in eigen huis nog wel op achterstand tegen Newcastle United, maar stapte dankzij onder meer twee treffers van Eden Hazard met een 3-1 overwinning van het veld. The Blues komen zodoende op gelijke hoogte met Manchester United en verkleinen het gat met koploper Manchester City tot acht punten. Beide clubs uit Manchester komen nog wel later in het weekend in actie.

Newcastle wist van de voorgaande vijf Premier League-wedstrijden er geen enkele te winnen en pikte in die periode slechts één punt van de beschikbare vijftien op. Op Stamford Bridge trachtten the Magpies deze negatieve serie een halt toe te roepen en via Dwight Gayle leek het vroeg in de wedstrijd even de goede kant op te gaan. De bezoekers profiteerden van een ongelukkige actie van Marcos Alonso en na goed ingrijpen van Thibaut Courtois bij een actie van Jacob Murphy kon Gayle de bal in een leeg doel schieten.

Chelsea zat na deze domper echter niet lang bij de pakken neer en aan de hand van Eden Hazard werd de weg richting het doel van Karl Darlow gezocht. De doelman had vijf minuten na de openingstreffer nog een antwoord op een schot van de Rode Duivel, maar moest enkele minuten later toch capituleren toen de bal voor de voeten van Hazard viel en hij afrondde.

Newcastle probeerde daarna met man en macht stand te houden tegen de steeds verder toenemende Londense druk en moest een ruime tien minuten voor rust toch toegeven. Victor Moses slingerde een voorzet het strafschopgebied in, waarna Álvaro Morata raak kopte. Na de onderbreking duurde het lang voordat Chelsea het duel definitief in het slot gooide, maar een kwartier voor tijd was het weer raak via opnieuw Hazard: de Belg verschalkte Darlow met een Panenka vanaf de strafschopstip na een overtreding op Moses.