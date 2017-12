Tegenslag voor Ajax: verdediger tot winterstop uitgeschakeld

Nick Viergever komt in de huidige seizoenshelft niet meer in actie. Bij onderzoek in het ziekenhuis is vrijdagmiddag een scheurtje in het bot van de rechterenkel geconstateerd, waardoor de verdediger voorlopig rust moet nemen.

Ajax komt dit kalenderjaar nog in actie tegen FC Twente (komende zaterdag), PSV, Excelsior, AZ en Willem II en neemt het in de achtste finale van de KNVB-Beker op tegen FC Twente. De eerstvolgende wedstrijd voor na de winterstop staat voor 21 januari op het programma; Ajax neemt het dan thuis op tegen Feyenoord.

De 28-jarige Viergever raakte in het met 0-8 gewonnen duel met NAC Breda geblesseerd, al speelde hij wel de negentig minuten uit. De linkspoot speelde tot dusverre 118 officiële wedstrijden voor Ajax en daarin kwam hij tot negen doelpunten en acht assists.