Belgen kijken uit naar kraker met Engeland: ‘Het is mijn tweede thuisland’

België werd vrijdag bij de loting voor de groepsfase van het WK van volgend jaar in Rusland ingedeeld bij Engeland, Tunesië en Panama. Bondscoach Roberto Martínez weigert zich reeds rijk te rekenen met de ogenschijnlijk gunstige loting, maar erkent evenwel dat het speelschema in groep G de Rode Duivels goedgezind is.

Na duels met Panama en Tunesië besluiten de Belgen de eerste ronde met de wedstrijd tegen Engeland. "We hebben respect voor alle landen. Er is niet zoiets als een makkelijke groep op het WK", wordt de Spaanse oefenmeester geciteerd door Sporza. "Tunesië heeft heel goed gespeeld in de kwalificaties en Panama heeft de VS geklopt op weg naar Rusland. Maar in principe zijn die eerste twee wedstrijden ideaal om te kunnen groeien in het toernooi."

Martínez kijkt vooral uit naar het treffen met Engeland. Hij was in het verleden in de Premier League werkzaam bij onder andere Wigan Athletic en Everton. "Het is mijn tweede thuisland, dus het lijkt wel het lot. Ik heb er bijna 21 jaar gewoond en zeven seizoenen gewerkt en heb er veel vrienden. Mijn dochter is ook een Engelse. Dus thuis wordt het wel moeilijk. Maar op het WK tegen Engeland spelen, een ex-winnaar, is mooi. Veel Rode Duivels spelen ook in Engeland, dus de twee teams kennen elkaar."

In het Engelse kamp is het respect groot voor de Belgen. "Ze worden in de wereld gerespecteerd vanwege de kwaliteiten die hun spelers hebben", reageert bondscoach Gareth Southgate tegenover de BBC. "Roberto Martínez heeft het fantastisch gedaan sinds zijn komst. Ze zijn een tegenstander van topkwaliteit. Het is een wedstrijd om naar uit te kijken." De oefenmeester geeft toe minder bekend te zijn met de kwaliteiten van Tunesië. "We hebben nog niet veel onderzoek gedaan naar de Afrikaanse teams. Maar we zijn altijd goed in het afschrijven van teams, om vervolgens van ze te verliezen. We moeten ons goed voorbereiden op de wedstrijden."