Torres blinkt uit en schrijft geschiedenis in Wanda Metropolitano

Atlético Madrid heeft zich in navolging van onder meer Real Madrid en Barcelona geplaatst voor de achtste finale van de Copa del Rey. Atléti won woensdag met 3-0 van Elche en dat was na het eerdere 1-1 gelijkspel voldoende om de volgende ronde te bereiken. Fernando Torres scoorde tweemaal.

De aanvaller verdubbelde na ruim een half uur de marge en zette halverwege de tweede helft de eindstand van 3-0 op het scorebord. Hij werd daarmee de eerste speler die in één wedstrijd twee doelpunten heeft weten te maken in het Wanda Metropolitano. El Niño was overigens ook de laatste speler die een dubbelslag voor zijn rekening nam in het Vicente Caldéron, het vorige onderkomen van de club van trainer Diego Simeone.

De score werd geopend door José María Gimenez, die bij de tweede paal raak kopte uit een hoekschop van Yannick Ferreira. Torres maakte er uit een rebound 2-0 van en na een lage voorzet van Sime Vrsaljko schoot hij knap via de binnenkant van de paal binnen voor de 3-0. Atlético had nog vaker kunnen scoren, maar met name Luciano Vietto had het vizier niet op scherp staan. Atlético kan zich nu richten op de thuiswedstrijd tegen Real Sociedad.