Janssen maakt derde doelpunt voor Fenerbahçe bij zesklapper

Fenerbahçe staat met één been in de zestiende finale van de nationale beker. Het team van Aykut Kocaman was woensdag met 6-0 te sterk voor Adana Demirspor, de nummer dertien van de tweede afdeling, en de return staat voor 12 december op het programma. Vincent Janssen scoorde één keer.

De 23-jarige Janssen maakte na 26 minuten de 2-0 in het Ülker Stadion. De linkspoot ontving de bal na een inworp, draaide weg bij twee tegenstanders en vond met een verdekt schot de korte hoek. Hij maakte daarmee zijn eerste doelpunt voor De Gele Kanaries sinds 23 september, toen hij tot scoren kwam tegen Besiktas (2-1 winst).

DOELPUNT! ⚽️ Vincent Janssen schiet binnen voor Fenerbahçe! 💙💛💙 Geplaatst door voetbalzone op woensdag 29 november 2017

De overige doelpunten voor Fenerbahçe werden woensdag gemaakt door Alper Potuk (driemaal), Hasan Ali Kaldirim en Ahmethan Köse. Janssen speelde de hele wedstrijd uit en de bezoekers besloten het duel met tien man, want Joseph Douhadji veroorzaakte twee minuten voor tijd een strafschop en kreeg zijn tweede gele kaart. De penalty werd benut door Köse.