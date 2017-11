Sánchez dankbaar na vertrek bij Ajax: ‘Er bestaat geen beter gevoel’

Davinson Sánchez bleek afgelopen zomer onhoudbaar voor Ajax. De Colombiaanse mandekker had in zijn eerste seizoen veel indruk gemaakt en een bod van veertig miljoen euro konden de Amsterdammers niet weigeren. Hij vertrok naar Tottenham Hotspur, waar hij zich moeiteloos in het basisteam van manager Mauricio Pochettino speelde. In gesprek met Sky Sports laat Sánchez weten dat hij naar Londen is gekomen om prijzen te winnen.

De 21-jarige Sánchez speelt dit seizoen in een achterhoede met twee andere ex-Ajacieden: Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Met de twee Belgen aan zijn zijde voelt Sánchez zich op zijn gemak bij the Spurs. “Het is mijn taak om op het veld alles te geven wat ik in me heb, om het team te helpen om voor de prijzen te strijden. Dat is het uiteindelijke doel”, aldus de Colombiaan. “Ik ben hier door iedereen fantastisch en warm welkom geheten. Ik denk dat dat ook blijkt uit mijn optredens op het veld.”

Tot dusver dit seizoen kwam Sánchez tot vijftien wedstrijden in alle competities. “Ik probeer alle liefde en het vertrouwen wat ik heb gekregen sinds ik hier ben terug te betalen. Er bestaat geen beter gevoel op de wereld dan het veld op gaan en het geloof van je ploeggenoten en manager terug te betalen.”