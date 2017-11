Cavani en Neymar beslissen kraker; Mbappé uitgefloten in Monaco

De kraker tussen de steenrijke rivalen AS Monaco en Paris Saint-Germain is uitgemond in een overwinning voor de koploper uit de hoofdstad. Le PSG had aan doelpunten van Edinson Cavani en Neymar voldoende om de regerend kampioen op de knieën te krijgen (1-2) en staat nu met 38 punten eerste in de Ligue 1. Olympique Lyon volgt met 29 punten en ook AS Monaco heeft er 29.

Voor Kylian Mbappé was de uitwedstrijd een bijzondere, want de aanvaller speelde vorig seizoen nog in het Stade Louis II en bij het voorlezen van de namen van de spelers werd die van hem hevig uitgefloten door de supporters van de gastheer. Mbappé had hen echter snel het zwijgen kunnen opleggen, maar nadat hij doelman Danijel Subasic passeerde, schoot hij voor een nagenoeg leeg doel naast. PSG bleef zoeken naar een snelle openingstreffer en de volgende kans was voor Julian Draxler, die een voorzet van Mbappé niet benutte. Na negentien minuten kreeg PSG loon naar werken: Edinson Cavani tikte binnen na breed leggen van Draxler, na knap voorbereidend werk van Adrien Rabiot. De 0-1 was verdiend.

AS Monaco probeerde wel enige druk naar voren te geven, maar kon de voorwaartsen amper in stelling brengen en liep na 52 minuten tegen een tweede tegentreffer aan. Neymar werd onderuitgehaald door Almamy Touré, ging zelf achter de bal staan en zette de strafschop om in de 0-2. Die tweede Parijse treffer had al eerder kunnen vallen, ware het niet dat Neymar de paal raakte en een lob van Mbappé voor de doellijn werd weggehaald. Het leek na Neymars goal wachten op de 0-3, want het PSG van trainer Unai Emery bleef de bovenliggende partij en kreeg de nodige mogelijkheden om Subasic andermaal te verschalken.

Mbappé mikte over, Jemerson tikte een voorzet van Cavani tegen zijn eigen paal en daarna liet ook Cavani nog een mogelijkheid liggen. Na 81 minuten kwam Monaco plotsklaps terug in de wedstrijd: een van richting veranderde vrije trap van João Moutinho plofte in het doel van Alphonse Aréola. De thuisploeg van Leonardo Jardim probeerde er in de laatste paar minuten nog een gelijkspel uit te peuren, maar PSG hield de rijen gesloten en trok de minimale marge over de streep. De laatste competitienederlaag die PSG leed, was op 30 april. Toen was OGC Nice met 3-1 te sterk voor de huidige lijstaanvoerder.