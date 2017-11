Barcelona ontsnapt aan nederlaag en baalt van grote blunder van arbitrage

De krachtmeting tussen Valencia en Barcelona heeft zondagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel tussen de nummers een en twee van LaLiga eindigde in Mestalla in 1-1, door treffers van Rodrigo Moreno en Jordi Alba. Barcelona zal meer moeite hebben met de puntendeling, daar de koploper in de eerste helft een geldig doelpunt niet geteld zag worden. Het gat tussen Barcelona en Valencia blijft intact, vier punten, maar de voorsprong op Atlético Madrid en Real Madrid is na zondagavond geslonken. De hoofdstedelingen hebben nu vier punten minder dan Valencia.

In de eerste helft hielden Valencia en Barcelona in cijfermatig opzicht in evenwicht, maar daar was ook alles mee gezegd. De ploeg van Valverde was in de eerste 45 minuten zeer superieur aan los Che, die de bal niet lang in de ploeg konden houden en moeite hadden om in de buurt van het doelgebied van Marc-André ter Stegen te komen. De beloning voor de Catalanen bleef voor rust echter uit, mede omdat de arbitrage in de 29e minuut een fout van jewelste beging.

Neto kon een inzet van Messi niet controleren en zag hoe de bal uiteindelijk, duidelijk, achter de doellijn belandde. Met een laatste krachtsinspanning werkte de doelman van Valencia de bal toch weg uit zijn doel en de dienstdoende leiding zag er geen doelpunt in, tot ongeloof van Messi en consorten. Een hard gelag voor Barcelona, dat in het restant van het eerste bedrijf evenmin kon scoren. Neto had een antwoord op een schot van Andrés Iniesta, na een heerlijke één-twee met Messi, en daarna stuitte ook Luis Suárez op de Braziliaan.

In het begin van de tweede helft leek Valencia meer het initiatief te willen nemen. Een inzet van Simone Zaza ging na vijf minuten maar net naast en Ter Stegen redde oog in oog met Gonçalo Guedes. Het bleek een voorbode van de openingstreffer van Valencia na een uur spelen. Na ene uitstekende actie van José Luis Gaya aan de linkerkant werkte Rodrigo van dichtbij de 1-0 tegen de touwen. Het was voor de aanvaller alweer zijn negende treffer in zijn laatste elf duels voor de Oost-Spanjaarden.

Valencia speelde veel beter voetbal dan voor rust en dwong Valverde om twee wijzigingen door te voeren; Ivan Rakitic en Denis Suárez vervingen Gerard Deulofeu en Denis Suárez. Het duel kon alle kanten op, daar Neto de 1-1 van Suárez voorkwam en Guedes een goede counteraanval van Valencia niet kon afronden. Acht minuten voor tijd nivelleerden de Catalanen toch de tussenstand: na een sublieme pass van Messi werkte Alba op eveneens heerlijke wijze de bal achter Neto. Het scorebord kwam daarna echter niet meer in beweging, ook al zette Valencia in de laatste minuten nog enigszins aan.