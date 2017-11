PEC Zwolle blijft goed presteren en schrijft historie met zege in Heerenveen

PEC Zwolle heeft voor het eerst in de historie in competitieverband weten te winnen op bezoek bij sc Heerenveen. De ploeg van trainer John van ’t Schip was met 1-2 te sterk voor de Friezen en blijft zo verrassend goed presteren in de Eredivisie. Dankzij de zege komen de Zwollenaren in punten gelijk met Ajax, dat zondag nog in actie komt tegen Roda JC Kerkrade.

Het seizoen is voor PEC Zwolle verrassend goed begonnen, met een vierde plaats na twaalf wedstrijden spelen. SC Heerenveen verloor echter nog nooit in competitieverband van de Zwollenaren in eigen huis. De Friezen begonnen zaterdagavond ook sterker aan het duel dan PEC Zwolle en kregen al snel mogelijkheden via Reza Ghoochannejhad en Denzel Dumfries. De goede start werd door de thuisploeg na twaalf minuten omgezet in een voorsprong. Michel Vlap tekende op aangeven van Stijn Schaars voor de 1-0.

Vlap viert de openingstreffer.

Via Martin Ödegaard en Vlap had sc Heerenveen in eerste helft nog de marge kunnen verdubbelen, maar PEC Zwolle had het aan Diederik Boer te danken dat het bij 1-0 bleef. Vooral omdat de bezoekers op slag van rust verrassend voor de gelijkmaker zorgden. Nicolás Freire maakte na 42 minuten spelen de 1-1. Vlak na rust greep PEC Zwolle ook direct de voorsprong. Een schot van Kingsley Ehizibue werd nog gered door Heerenveen-doelman Warner Hahn, maar de rebound werd vervolgens simpel binnengetikt door Mustafa Saymak.

PEC Zwolle was in de tweede helft aanzienlijk sterker dan in het eerste bedrijf en kreeg ook kansen om de wedstrijd voortijdig in het slot te gooien. Zo raakte doelpuntenmaker Saymak de bovenkant van de lat en was ook Younes Namli gevaarlijk tegen zijn oude werkgever. Aan de andere kant zocht sc Heerenveen nadrukkelijk naar de gelijkmaker. De aanvallende impulsen werden door trainer Jurgen Streppel onderstreept met het inbrengen van Henk Veerman. De spits kreeg een behoorlijke schietkans, maar schoot over. Ook een schot van Ödegaard leverde geen treffer op.

De bezoekers hielden stand, waardoor sc Heerenveen voor de vierde keer op rij in eigen huis verloor. Dit gebeurde één keer eerder in de clubgeschiedenis, in 1990. PEC Zwolle verstevigt dankzij de zege in Friesland de vierde plaats en komt in punten gelijk met Ajax. De Amsterdammers kunnen echter zondag weer afstand nemen, als ze in eigen huis weten af te rekenen met Roda JC Kerkrade.