Feyenoord maakt einde aan matige reeks met zege in Groningen

Feyenoord heeft voor het eerst sinds begin oktober weer eens weten te winnen in de Eredivisie. De Rotterdammers waren in de Euroborg met 0-2 te sterk voor FC Groningen, dankzij doelpunten van Tonny Vilhena en Nicolai Jörgensen. Zo maakt Feyenoord een einde van een matige reeks, waarin het vijf keer op rij niet wist te winnen in de competitie.

Jean-Paul Boëtius, Jens Toornstra en Kevin Diks verschenen afgelopen dinsdag wel aan de aftrap bij Feyenoord in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City. In Groningen werd het drietal op de bank gehouden door Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, die weer basisplaatsen inruimde voor Jörgensen, Karim El Ahmadi en Bart Nieuwkoop. De Rotterdammers wisten slechts één keer te winnen in de laatste negen wedstrijden. De achterstand van Feyenoord op koploper PSV is daardoor al opgelopen tot veertien punten. Nog nooit wist een ploeg de Eredivisie te winnen nadat het zo vroeg al zo’n grote achterstand had.

Haps viel uit met een schouderblessure en werd direct voor onderzoek naar het ziekenhuis vervoerd.

FC Groningen wist vorige week voor het eerst sinds zes duels weer eens te winnen, met 4-2 van Vitesse, en hoopte die lijn door te trekken tegen Feyenoord. Het kreeg in de Euroborg ook al snel de eerste mogelijkheid, nadat Tom van Weert zichzelf vrijspeelde op de rand van het strafschopgebied. Zijn poging belandde op de vuisten van Brad Jones, waarna Ritsu Doan de rebound naast kopte. Feyenoord werd vervolgens langzaam maar zeker sterker, maar kreeg wel een forse tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Ridgeciano Haps, die een schouderblessure opliep.

Halverwege de eerste helft had Feyenoord mogelijk aanspraak op een strafschop, toen Jörgensen naar de grond werd getrokken door Samir Memisevic. Scheidsrechter Danny Makkelie besloot de bal echter niet op de stip te leggen. Even later werd een kopbal van Renato Tapia van de lijn gehaald, waarna de grootste kans van de eerste helft voor Vilhena was. De middenvelder werd in stelling gebracht door Jörgensen, maar schoot van dichtbij hoog over. Vijf minuten na rust was Vilhena wel trefzeker. De bal kwam voor zijn voeten nadat Groningen-doelman Sergio Padt reddend op moest treden na een inzet van Steven Berghuis, die zich met een fraaie actie vrijspeelde in het strafschopgebied.

Een kopduel tussen Bacuna en Vilhena.

Na de openingstreffer kwam Feyenoord in de verdrukking en kwam FC Groningen er een aantal keer gevaarlijk uit, onder meer via Juninho Bacuna en Oussama Idrissi. Toch stond Feyenoord binnen het uur spelen op een 0-2 voorsprong. Een schot van Karim El Ahmadi werd eerst nog gered door Padt, waarna er voor buitenspel geappelleerd werd door FC Groningen. Berghuis stond namelijk in buitenspelpositie in de baan van het schot. De vlag bleef echter naar beneden en het spel ging door, waarna Jörgensen na een goede combinatie met Berghuis opdook in kansrijke positie. De Deen verschalkte Padt vervolgens met een fraaie stift.

Het spel golfde in de laatste fase van de wedstrijd op en neer. Berghuis en Vilhena namen het doel van de thuisploeg onder vuur, terwijl ook FC Groningen zich niet onbetuigd liet. Zo bereikte een voorzet bijna invaller Lars Veldwijk, die vervolgens een strafschop claimde en die niet kreeg van Makkelie. In de slotfase zocht FC Groningen nadrukkelijk naar de aansluitingstreffer en leek die ook nog te krijgen, maar een treffer van Veldwijk werd geannuleerd. Mike te Wierik had kort hiervoor nog de lat geraakt. Jones hield zijn doel echter schoon en zo pakte Feyenoord voor het eerst sinds 1 oktober weer eens drie punten in de Eredivisie.