De Jong doet tegenvoorstel: ‘Daarover zijn Ajax en Ali nu in gesprek’

Frenkie de Jong ziet zichzelf de komende jaren nog het tenue van Ajax om de schouders dragen. De club uit Amsterdam deed de twintigjarige middenvelder onlangs een contractvoorstel tot medio 2022, maar De Jong zelf wilde wachten met tekenen tot het perspectief op speeltijd toenam. Het aantal speelminuten is inmiddels toegenomen.

Zaakwaarnemer Ali Dursun heeft de leiding van Ajax een tegenvoorstel gedaan. "En daarover zijn de club en Ali nu in gesprek. Uit het eerste aanbod van Ajax sprak veel vertrouwen en de trainer zegt dat ook volop in me te hebben", zo vertelt De Jong in gesprek met De Telegraaf. "Dus ik heb nu zéker de intentie om te blijven als ik meer ga spelen."

De Jong kan nog niet honderd procent zeker zeggen dat hij bijtekent. "Want dat staat zo knullig als het alsnog misgaat. Maar nogmaals, Ajax en Ali en ik streven ernaar om eruit te komen. Dus wat dat betreft, kan ik de fans geruststellen". De Jong benadrukt dat hij nog lang niet is uitgeleerd in Nederland en een vaste basiskracht wil worden. "Dan heel belangrijk zijn en eventueel daarna pas een stap naar het buitenland maken."

De Jong kwam medio 2015 over van Willem II en verbond zich voor vier jaar aan Ajax. In september 2016 maakte de middenvelder zijn officiële debuut in de hoofdmacht, in het bekerduel met Willem II (5-0). Dit seizoen kwam hij in twaalf duels binnen de lijnen.