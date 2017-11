‘Josep Guardiola past beter bij Manchester United dan José Mourinho’

Éric Cantona vindt José Mourinho niet de juiste trainer voor Manchester United. Volgens de Franse oud-voetballer, die in de jaren negentig furore maakte op Old Trafford, is het voetbal onder Mourinho te defensief. Cantona ziet liever iemand als Josep Guardiola voor de groep bij Manchester United, maar Mourinho zelf kan zich niet vinden in de kritiek.

In gesprek met de BBC zegt Cantona dat het defensieve voetbal van Mourinho niet strookt met de 'identiteit' van de club. Hij noemt Mourinho evenwel een toptrainer en vindt hetzelfde van Guardiola. "Maar ik zie liever aanvallend voetbal met meer creativiteit. Zo heb ik zelf ook altijd geprobeerd te spelen. Ik begrijp niet waarom Manchester United een trainer aanstelt die verdedigend voetbalt."

"Ik houd van Mourinho, maar ik kijk liever naar een ploeg als Barcelona", vervolgt de Fransman. Het is volgens Cantona 'een stuk logischer' dat een trainer als Guardiola de lakens uitdeelt bij Manchester United. De Spanjaard werkt echter voor de stadsrivaal. "Ik kijk zelf niet naar Manchester City, want het is Manchester City. Maar ik zou graag een ploeg in actie zien die door Guardiola wordt getraind."

Op de persconferentie voor het thuisduel met Brighton & Hove Albion wordt Mourinho naar de opmerkingen gevraagd. Hij vindt ze misplaatst. "Nog meer ambitie tonen dan we al doen in thuiswedstrijden wordt lastig. Ik zou niet kunnen bedenken wie meer ambitie toont op het veld. Tegen Newcastle United speelden we met Paul Pogba, Marcus Rashford, Anthony Martial, Juan Mata en Romelu Lukaku", somt Mourinho op. "Onze backs, Antonio Valencia en Ashley Young, zijn buitenspelers. Dat weet iedereen. Dus ik zou niet weten wat je nog meer wilt."