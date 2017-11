‘Lozano is het meest van allemaal toe aan een stap hogerop’

Hirving Lozano vertrekt na één seizoen mogelijk alweer bij PSV. De aanvaller heeft nauwelijks tijd nodig gehad om te wennen in Eindhoven en was in dertien officiële wedstrijden goed voor tien doelpunten en vijf assists. Een deel van de bezoekers van Voetbalzone denkt dat Lozano rijp is voor een transfer.

De afgelopen dagen kon er op onze frontpage gestemd worden op de poll Welke speler uit dit rijtje uitblinkers van het huidige Eredivisie-seizoen is het meest toe aan een stap hogerop? Er werden ruim 31.000 stemmen uitgebracht en 54 procent daarvan ging naar de 22-jarige Lozano. Velen lijken dus van mening te zijn dat de fans van PSV wellicht maar één seizoen kunnen genieten van de kunsten van de Mexicaan.

De 24-voudig international, zeven doelpunten, kwam in de zomer over van CF Pachuca en tekende een contract tot medio 2023. Technisch manager Marcel Brands gaf vorige week woensdag overigens aan dat een verkoop van Lozano in de winter ‘in principe onbespreekbaar’ is: “We hebben Hirving niet voor niets een contract voor zes jaar gegeven. Je hoopt dan dat PSV in elk geval twee, drie jaar van hem kan genieten”, zei hij.

Na Lozano gingen de meeste stemmen naar Brandley Kuwas (Heracles Almelo, dertien procent) en Marco van Ginkel (PSV, twaalf procent). Zij completeren het podium. Ook op David Neres (Ajax, acht procent), Youness Mokhtar (PEC Zwolle, zeven procent) en Fran Sol (Willem II, zes procent) werden stemmen uitgebracht, maar Lozano is volgens de meesten dus het meest van allemaal toe aan niveau dat hoger is dan dat van de Eredivisie.