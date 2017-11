Robben erkent: ‘Na dit seizoen kan het afgelopen zijn’

Arjen Robben heeft een aflopend contract bij Bayern München en het is nog onduidelijk of hij dat gaat verlengen. Zelf weet de 33-jarige rechtsbuiten ook niet waar zijn toekomst ligt, zo vertelt hij in een interview met Kicker.

“Het kan na dit seizoen afgelopen zijn”, zo wordt hij na het met 1-2 gewonnen Champions League-duel met Anderlecht geciteerd. De voormalig international van het Nederlands elftal, 96 caps, zegt alle opties open te houden: “Er kan nog een keer wat nieuws komen of ik speel nog drie jaar bij Bayern. Alles is mogelijk.”

“Ik wil zolang mogelijk plezier blijven houden in het spelletje en op een hoog niveau spelen. Hoe lang dat nog kan, weet ik niet”, besluit Robben, die in 2009 voor 24 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar Bayern. Met der Rekordmeister won hij onder meer zes landstitels, één keer de Champions League en één keer het WK voor clubteams.