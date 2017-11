Haller excelleert in Bundesliga: ‘Hij is niet voor het geld gegaan’

Sébastien Haller is bezig aan een uitstekend debuutseizoen bij Eintracht Frankfurt. De aanvaller was in veertien officiële wedstrijden direct betrokken bij twaalf treffers en de Duitse media zijn lyrisch over zijn prestaties. Zelf is Haller ook tevreden, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik heb heel bewust voor de Bundesliga gekozen. Voor een stabiele club waarvan ik dacht dat ik de tijd zou krijgen om te wennen aan een andere manier van voetballen. Ik voel dat dit de goede keuze is. Weer een stapje hoger dan FC Utrecht, een club die ik altijd dankbaar zal zijn. Utrecht heeft mij zo geholpen toen het minder ging.”

Haller maakte voor zeven miljoen euro de overstap naar de huidige nummer zeven van de Bundesliga en is dus hard op weg om dat prijskaartje waar te maken. “Als Seb vertrouwen voelt, betaalt hij dat terug”, weet Didier Martel, oud-middenvelder van onder meer FC Utrecht die de Domstedelingen tipte om Haller op te halen bij AJ Auxerre.

“Het pleit voor Seb dat hij niet voor het geld is gegaan. Dat zegt iets over zijn karakter. Voor FC Utrecht was het een prachtige deal geweest, maar Seb heeft voor zijn carrière gekozen. Hij is ook te jong voor zo’n stap. Hij heeft nog zoveel te winnen”, aldus Martel, die doelt op het feit dat een Chinese club bereid was om bijna twintig miljoen euro te betalen voor Haller.

“Uit China is er een aanbod binnengekomen, het was wat minder dan twintig miljoen. Maar als je dat soort biedingen ontvangt, dan kan je als club een heel grote stap maken. Het was echter binnen één minuut klaar. Dat had Sébastien overigens bij meer clubs. Hij is heel kieskeurig, hij stippelt zijn carrière uit en wil naar een club op een bepaald niveau”, vertelde algemeen directeur Wilco van Schaik vorig jaar zomer bij FOX Sports.