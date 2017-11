‘Als Red Bull geïnteresseerd is, dan zouden we samen kunnen werken’

Energiedrankconcern Red Bull is in onder andere Duitsland en Oostenrijk al jarenlang actief in de voetballerij en mogelijk betreedt het nu ook de Engelse markt. Bradford City staat open voor een samenwerking met Red Bull, zo laat eigenaar Edin Rahic woensdag weten.

Bradford City is momenteel actief op het derde niveau in Engeland en staat welwillend tegenover een samenwerking met bijvoorbeeld RB Leipzig. "Veel geld hebben we niet, dus het zou voor ons geweldig zijn om bijvoorbeeld talenten te huren en hen te ontwikkelen", zegt de beleidsbepaler in gesprek met Sporx. "Bradford is een prima platform voor Leipzig om zijn spelers ervaring op te laten doen. We zouden dezelfde stijl en filosofie kunnen ambiëren, net als Red Bull Salzburg."

Rahi werkte in het verleden al eens samen met RB Leipzig-voorzitter Ralf Rangnick. "Hij wilde mij in 2012 al eens naar Leipzig halen, maar toen kwam het er niet van", aldus Rahi. "Voor onze play-offfinale in mei wenste hij mij bovendien geluk. Als Red Bull geïnteresseerd is in een project in Engeland, dan zouden wij samen kunnen werken met de twee clubs."